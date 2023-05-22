Общество 22 мая 2023, 11:04 Юрист Спиридонова предупредила о штрафе до 4 тысяч рублей за обламывание сирени в городском парке

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Штраф от 3,5 до 4 тысяч рублей может грозить россиянам за обрывание сирени, которая растет в зеленых зонах городских парков. Об этом сообщила член ассоциации юристов России Мария Спиридонова,передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, срыв растений на чужих территориях цветов расценивается как административное нарушение. Сирень является городским насаждением, которое высаживают местные власти, поэтому ее обламывание также грозит денежным наказанием.

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Отмечается, что в случаях полного уничтожения кустарников штраф будет увеличен до 4,5 тысячи рублей.