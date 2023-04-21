Общество 21 апреля 2023, 16:00 Юрист Сорокин заявил, что Конституцию РФ должен прочесть каждый россиянин

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Конституция РФ и различные кодексы должны быть всегда под рукой в качестве настольных книг, их необходимо прочитать каждому человеку. Об этом сообщил юрист Сергей Сорокин в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, кроме гражданского и уголовного кодексов россиянам следует ознакомиться и с законом о защите прав потребителей.

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Для тех, кто хочет более углубленно изучить устройство государства, юрист посоветовал прочитать пособия «Теория государства и права» под редакцией Марченко.