07 августа 2023, 11:37
Юрист Сорокин: родителей накажут за ДТП с ребенком, если они в момент аварии разговаривали по телефону
Родителей, чей ребенок попал в ДТП, могут привлечь к ответственности в том случае, если они в момент аварии разговаривали по телефону. Об этом рассказал юрист Сергей Сорокин «Тульской службе новостей».
По словам специалиста, в таких ситуациях необходимы доказательства и фиксация факта неисполнения обязанностей в виде записи с камер видеонаблюдения или показаний свидетелей происшествия.
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Если же ребенок врезался на велосипеде в припаркованный во дворе автомобиль, то в таком случае родителям придется выплатить ущерб владельцу поврежденной машины.
Дети
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