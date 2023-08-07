Общество 07 августа 2023, 11:37 Юрист Сорокин: родителей накажут за ДТП с ребенком, если они в момент аварии разговаривали по телефону

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Родителей, чей ребенок попал в ДТП, могут привлечь к ответственности в том случае, если они в момент аварии разговаривали по телефону. Об этом рассказал юрист Сергей Сорокин «Тульской службе новостей».

По словам специалиста, в таких ситуациях необходимы доказательства и фиксация факта неисполнения обязанностей в виде записи с камер видеонаблюдения или показаний свидетелей происшествия.

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Если же ребенок врезался на велосипеде в припаркованный во дворе автомобиль, то в таком случае родителям придется выплатить ущерб владельцу поврежденной машины.