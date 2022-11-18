Общество 18 ноября 2022, 12:43 Юрист Сорокин рассказал, в чем заключается польза брачного договора Юрист Сорокин: брачный договор стоит заключать в случае оформления ипотеки в банке

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Юрист Сергей Сорокин в беседе с «Тульской службой новостей» объяснил пользу заключения брачного договора. По его словам, договориться о разделе имущества стараются продвинутые молодожены, либо же опытные семейные пары.

«В будущем он [брачный договор] может помочь избежать лишних хлопот в разных сферах жизни и спорных вопросах, которые, кстати, необязательно связаны с разводом», — добавил эксперт.

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Как отметил Сорокин, брачный договор будет гарантом счастливой семейной жизни, либо же, напротив, станет гарантом мирного расставания.

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Он посоветовал обязательно заключать брачный договор в случае оформления ипотеки в банке.