Юрист Сорокин рассказал о наказании за присвоение найденных вещей | 360°

Общество 06 сентября 2022, 12:13 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Сорокин рассказал о наказании за присвоение найденных вещей

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Юриста Сергей Сорокин прокомментировал историю о жительнице Тулы, которая нашла чужую банковскую карту и расплатилась ею. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

После успешной оплаты к женщине пришла полиция. На нее завели уголовное дело, теперь тулячке грозит до шести лет тюрьмы, несмотря на то, что потраченная сумма была небольшой.

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«Незаконное владение и распоряжение чужой собственностью квалифицируется по соответствующей статье Уголовного Кодекса России с назначением сопоставимого с совершенным деянием наказанием», — рассказал Сорокин.

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Он уточнил, что подобное наказание распространяется не только на присвоение банковской карты. То же самое касается найденных денег, украшений и любых других вещей. Чтобы этого избежать, нужно отнести обнаруженную вещь в полицию, заключил юрист.

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