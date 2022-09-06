Юрист Сорокин рассказал о наказании за присвоение найденных вещей | 360°

Все новости

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Знаменитости

06 сентября 2022, 20:45

Певец Александр Буйнов попал в больницу

Мир

06 сентября 2022, 20:44

Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты

Мир

06 сентября 2022, 20:01

Слова главы МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС оценили как техническое заявление

Эксклюзив

06 сентября 2022, 19:58

«Единственное решение». Идею сменить хиджабы на платки в школах назвали разумной

Спецоперация

06 сентября 2022, 19:54

Власти Херсонской области опровергли данные о наступлении ВСУ под Балаклеей

Общество

06 сентября 2022, 12:13

Юрист Сорокин рассказал о наказании за присвоение найденных вещей

Читать 360tv в

Юриста Сергей Сорокин прокомментировал историю о жительнице Тулы, которая нашла чужую банковскую карту и расплатилась ею. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

После успешной оплаты к женщине пришла полиция. На нее завели уголовное дело, теперь тулячке грозит до шести лет тюрьмы, несмотря на то, что потраченная сумма была небольшой.

Реклама

«Незаконное владение и распоряжение чужой собственностью квалифицируется по соответствующей статье Уголовного Кодекса России с назначением сопоставимого с совершенным деянием наказанием», — рассказал Сорокин.

Реклама

Он уточнил, что подобное наказание распространяется не только на присвоение банковской карты. То же самое касается найденных денег, украшений и любых других вещей. Чтобы этого избежать, нужно отнести обнаруженную вещь в полицию, заключил юрист.

Кражи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама