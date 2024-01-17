Общество 17 января 2024, 16:58 Юрист Сорокин рассказал, что не всегда во время развода имущество супругов делится ровно пополам

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Тульский юрист Сергей Сорокин в беседе с «ТСН 24»рассказал, какие вещи подлежат разделу при разводе, и что нельзя отобрать даже у недобросовестного экс-супруга.

Чаще всего нажитое в браке имущество делится пополам, однако веским аргументом может стать тот факт, что, например, супруг зарабатывал в два раза больше.

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«У меня в практике бракоразводного процесса было так, что основной доход в семью приносил мужчина, но суд разделил все пополам, поскольку женщина в период замужества несколько раз находилась в декрете», — добавил эксперт.

Нельзя разделить вещи, полученные в дар или в наследство, например, от родственников. Также не подлежит дележке личное имущество, например, одежда, обувь, зубная щетка.