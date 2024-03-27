Общество 27 марта 2024, 19:00 Юрист Сорокин рассказал, что дети до 14 лет могут выехать за границу лишь с красным штампом на свидетельстве о рождении

Читать 360tv в

Для детей младше 14 лет с 1 марта 2024 года изменились правила выезда за границу. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал юрист Сергей Сорокин.

Он объяснил, что в случае, если дети выезжают за границу по свидетельству о рождении, на нем теперь обязательно должен стоять красный штамп о гражданстве РФ. Однако без загранпаспорта несовершеннолетних принимают лишь пять стран. Речь идет об Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии.

Реклама

«При поездках в эти страны красный штамп о гражданстве РФ должен стоять на обратной стороне свидетельства о рождении», — объяснил юрист.

Авторы: