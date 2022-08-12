Юрист Сорокин объяснил, могут ли оштрафовать владельцев дрона за съемку участков соседей

Тульский юрист Сергей Сорокин рассказал, предусмотрен ли штраф за запуск дрона с территории своего участка для съемки окрестностей, в которые попадает и соседский участок. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

По словам эксперта, такого штрафа не предусмотрено, однако беспилотники весом больше 150 грамм необходимо регистрировать в соответствии с постановлением правительства РФ № 450.

«Если устройство зарегистрировано — оно может летать практически где угодно», — добавил юрист.

Сорокин отметил, что за распространение снимков в интернете, которые были сделаны на дрон, хозяин беспилотника легко может получить наказание.

«Для своего личного архива обладатель беспилотника может снимать любые территории, даже если это участок соседа, где тот ходит в неглиже. Однако распространять в интернете или отправлять кому-либо такие материалы нельзя, так как это информация о личной жизни другого человека», — резюмировал эксперт.