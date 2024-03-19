Общество 19 марта 2024, 16:58 Юрист Сорокин дал совет россиянам всегда читать документы перед подписанием

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Тульский юрист Сергей Сорокин в беседе с «ТСН 24» дал совет россиянам всегда читать документ перед тем, как его подписывать. После подписания документа нельзя будет сказать, что вас кто-то ввел в заблуждение.

«Помните, если вы подписали документ, значит, вы ознакомились с ним и согласны», — сказал эксперт.

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Он также порекомендовал все договоренности фиксировать на бумаге. Если вы о чем-то договорились с человеком, попросите от него расписку. Если он не готов вам ее предоставить, это может говорить лишь о том, что он не намеревается возвращать вам долг, добавил Сорокин.