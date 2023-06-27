Общество 27 июня 2023, 18:04 Юрист Соловьев заявил, что закон о коллекторах станет гарантом соблюдения прав человека

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Принятие нового закона о коллекторах, согласно которому за насилие в отношении должника или угрозы будет грозить до 10 лет лишения свободы, — это долгожданный и нужный шаг. Об этом сообщил RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, в России уже давно назрела необходимость принять подобный закон. Он позволит предупреждать совершение преступлений в отношении должников.

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«Принятый закон поможет предупреждать противоправное поведение коллектора, выведет из тени латентную (скрытую) часть правонарушений и преступлений, станет гарантом соблюдения прав человека», — объяснил Иван Соловьев.

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