Общество 10 января 2024, 12:01 Юрист Соловьев заявил, что бросивший в сугроб двухмесячного сына блогер Косенко может получить тюремный срок

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Блогер-миллионник Сергей Косенко, который бросил в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына, может получить штраф в размере 100 тысяч рублей либо тюремное наказание. Об этом RT сообщил доктор юридических наук Иван Соловьев.

По его словам, в статье 63 Семейного кодекса Российской Федерации написано, что родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своего ребенка.

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Соловьев добавил, что в момент падения ребенок мог испытывать страх и ужас. Эксперт считает, что на подобные действия родителей следует реагировать максимально жестко.