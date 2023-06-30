Общество 30 июня 2023, 12:47 Юрист Соловьев: водители эвакуаторов выманивают деньги у автовладельцев, неаккуратно паркующих свои машины

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Недобросовестные водители эвакуаторов освоили новый способ дополнительного «заработка». Они выманивают деньги у автовладельцев, которые неправильно припарковали свою машины, сообщил юрист Иван Соловьев в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, водители эвакуаторов подъезжают к неправильно припаркованному авто и специально не забирают его. В это время их сообщник звонит автовладельцу и предупреждает, что рядом с его машиной стоит эвакуатор.

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В итоге человек быстро садится в авто и уезжает, сразу после этого мошенники начинают требовать деньги за предоставленную информацию.