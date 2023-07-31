31 июля 2023, 14:11
Юрист Соловьев: в некоторых случаях суд может прибегнуть к выселению из-за долгов по ЖКХ
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что неуплата за ЖКУ в назначенный срок может привести к начислению пени и даже к выселению. Об этом написал RT.
Как отметил эксперт, пени начисляются с 31 дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день.
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Также по закону неплательщик может столкнуться с ограничением или приостановлением предоставления коммунальной услуги. В некоторых случаях суд может прибегнуть к выселению, добавил Соловьев.
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