Общество 31 июля 2023, 14:11 Юрист Соловьев: в некоторых случаях суд может прибегнуть к выселению из-за долгов по ЖКХ

Читать 360tv в

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что неуплата за ЖКУ в назначенный срок может привести к начислению пени и даже к выселению. Об этом написал RT.

Как отметил эксперт, пени начисляются с 31 дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день.

Реклама

Также по закону неплательщик может столкнуться с ограничением или приостановлением предоставления коммунальной услуги. В некоторых случаях суд может прибегнуть к выселению, добавил Соловьев.