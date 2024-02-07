Общество 07 февраля 2024, 13:43 Юрист Соловьев указал на риски схемы с кратковременным увольнением ради индексации пенсии

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев счел рискованной схему, которая предполагает кратковременное увольнение ради индексации пенсии. Об этом сообщил «Прайм».

Если пожилой человек решит ненадолго покинуть рабочее место для получения прибавки, его могут не принять обратно, пояснил эксперт. В данной ситуации все зависит от нанимателя, добавил «ФедералПресс».

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Кроме того, злоупотребление такой возможностью способно вызвать перерасход бюджетных средств. В этом случае государство сделает схему невыгодной, отметил Соловьев.