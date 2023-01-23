Общество 23 января 2023, 13:22 Юрист Соловьев разъяснил, что стоит сделать с найденной банковской картой Юрист Соловьев: обнаружив потерянную карту, не нужно самостоятельно искать владельца

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что если вы нашли банковскую карту, не стоит самостоятельно разыскивать владельца или снимать деньги, пытаясь привлечь его внимание.

Как заметил специалист, такого рода действия могут привести к неприятным последствиям.

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«Не надо пытаться ничего ею оплатить или перевести на нее деньги, чтобы привлечь внимание владельца к факту пропажи. Как только вы что-то с нее снимите, вы совершите кражу. Закон это трактует однозначно», — сказал Соловьев.

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Юрист предупредил, что снятие денег с чужой карты может наказываться реальным сроком. Кроме того, с утерянной карты злоумышленники уже могли снимать деньги, а затем выкинули ее, чтобы их не привлекли в ответственности.

Если вы нашли карту на улице, следует позвонить в банк и рассказать о своей находке. Лучшим вариантом будет отнести карту в ближайшее отделение.