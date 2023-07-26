Общество 26 июля 2023, 14:15 Юрист Соловьев рассказал о схеме, в которой мошенники начали предлагать деньги за просмотры товаров в интернет-магазинах

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с RT рассказал о мошеннической схеме, по которой злоумышленники начали предлагать россиянам деньги за просмотры товаров в интернет-магазинах.

По словам юриста, мошенники могут предлагать до 360 тысяч рублей. Эта схема относительно новая и работает по принципу многоуровневого маркетинга, написал телеканал «Звезда».

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Как добавил Соловьев, злоумышленники получают личную информацию о человеке, которую потом используют в очередном мошенничестве.