Юрист Соловьев рассказал о защите интеллектуальной собственности в интернете

Юрист Сергей Соловьев рассказал, как бороться с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Способ защитить интеллектуальную собственность существует несколько. Можно заключить с сотрудником соглашение NDI. Например, чтобы фотограф или другой специалист, который оказывает вам услугу позже не предъявил права на свои работы. Также можно обратиться в Роспатент или Федеральную монопольную службу в случае нарушения прав на товарный знак.