Общество 27 декабря 2022, 12:59 Юрист Соловьев рассказал о самых популярных видах мошенничества в 2022 году

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал самые популярные виды телефонного и онлайн-мошенничества в 2022 году. Об этом написал RT.

По словам эксперта, в большинстве случаев мошенники используют сервис подмены, что позволяет им генерировать любые номера, в том числе правоохранительных органов.

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«Мошенники строят разговор с потенциальными жертвами по определенным сценариям. Они разработаны с помощью специалистов и психологов, прошли апробацию и адаптированы к менталитету», — сообщил Соловьев.

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Чаще всего телефонное мошенничество связано с происходящими в обществе событиями и тенденциями. Например, обман при реализации ушедших из России брендов одежды, электроники и мебели.

Также стало распространено мошенничество, связанное со сбором средств на оказание помощи беженцам и другим нуждающимся, заключил юрист.

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