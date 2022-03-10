Юрист Соловьев рассказал о популярных схемах мошенничества с кредитами

Несмотря на повышение ставок по кредитам, проблема мошенничества в этой сфере остается. В эфире радио Sputnik юрист Иван Соловьев рассказал, какие схемы чаще всего используют мошенники.

«Часто незаконные действия происходят непосредственно при получении кредита. Самый элементарный способ — так называемая кража личности и получение займа по подложным документам. Это достаточно популярно, и здесь мошенники очень активно работают», — сказал юрист.

Кроме того, мошенники часто орудуют при оформлении экспресс-кредитов — например, в магазинах техники.

«Например, вы покупаете в кредит или в рассрочку телевизор за 100 тысяч рублей. Сразу после оформления к вам подбегает жучок-посредник, который предлагает выкупить у вас технику за условные 30 тысяч рублей и обещает выплачивать кредит, но при этом просит внести первоначальный взнос. Жертве подобное предложение кажется выгодным, человек получает прибыль и забывает о кредитном договоре. Потом посредник исчезает, а клиент остается и без телевизора, и без денег, которые он внес», — пояснил Соловьев.