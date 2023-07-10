Общество 10 июля 2023, 18:09 Юрист Соловьев рассказал о новом способе мошенничества с приглашение прийти на прием в Центробанк

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Мошенники изобрели новую схему обмана россиян, теперь они рассылают письма, в которых приглашают граждан явиться для личной встречи в Центробанк. Об этом RT рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, сотрудники ЦБ никогда и никого не приглашают для личного общения. Потому что у организации совсем другая функция. Она занимается вопросами регулирования финансовой и кредитно-денежной политики страны. К работе с населением это не имеет никакого отношения.

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«Так как сегодня люди, в большинстве своем, просто кладут трубку, если слышат про полицию, банк или СК, то закидывание „наживки“ становится чуть ли не главным в мошеннической схеме. Сообщение на почту с приглашением на прием в ЦБ — новый ход», — рассказал Соловьев.

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