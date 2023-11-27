27 ноября 2023, 10:35
Юрист Соловьев рассказал о мошенниках, пишущих от имени начальника
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о новом способе мошенничества. Злоумышленники взламывают и используют аккаунт начальника потенциальных жертв, пояснил специалист в интервью радиостанции Sputnik.
По его словам, от имени руководителя аферисты отправляют подчиненным письма в мессенджерах. Они требуют сотрудничать с тем, кто позвонит. Впоследствии жертв заставляют переводить деньги на «безопасный счет», отметил эксперт.
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Соловьев посоветовал не стесняться перепроверять информацию. Необходимо связаться с начальником по обычному телефону, добавил он.
Мошенничество
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