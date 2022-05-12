Юрист Соловьев рассказал, куда обращаться в случае укуса собаки

Если вас укусила домашняя собака, компенсацию можно взыскать с владельца. Если же произошло нападение бездомной собаки и вы считаете, что бездомные собаки в вашем городе представляют опасность для людей, нужно обращаться к местным властям. Об этом RT рассказал юрист Иван Соловьев.

Власти должны организовывать отлов бродячих собак и помещать их в приюты.

«Поскольку за ситуацию с бездомными собаками отвечают местные власти, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию населенного пункта (района, муниципалитета) и одновременно с этим подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс: gosotlov.ru», — сказал юрист.

Если власти не реагируют на запрос, нужно обращаться в прокуратуру. Если бездомная собака все же укусила человека, нужно немедленно обратиться в травмпункт.