facebook_pixel
    12 мая 2022, 10:23

    Юрист Соловьев рассказал, куда обращаться в случае укуса собаки

    Полина Гребенщикова

    Если вас укусила домашняя собака, компенсацию можно взыскать с владельца. Если же произошло нападение бездомной собаки и вы считаете, что бездомные собаки в вашем городе представляют опасность для людей, нужно обращаться к местным властям. Об этом RT рассказал юрист Иван Соловьев.

    Власти должны организовывать отлов бродячих собак и помещать их в приюты.

    «Поскольку за ситуацию с бездомными собаками отвечают местные власти, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию населенного пункта (района, муниципалитета) и одновременно с этим подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс: gosotlov.ru», — сказал юрист.

    Если власти не реагируют на запрос, нужно обращаться в прокуратуру. Если бездомная собака все же укусила человека, нужно немедленно обратиться в травмпункт.