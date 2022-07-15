Юрист Соловьев рассказал, как мошенники присваивают чужое жилье

Юрист Иван Соловьев рассказал о популярной схеме, при помощи которой мошенники присваивают чужое жилье. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным сайта kp.ru, ею пользуются в микрофинансовых организациях.

«В тексте договора специально делаются бросающиеся в глаза орфографические ошибки. Человек обращает на это внимание, после чего листы в документе заменяются по несколько раз», — рассказал Соловьев.

В итоге заемщику дают подписать пустой лист, который можно использовать для другого договора и таким образом получить жилье жертвы.