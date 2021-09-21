Юрист Соловьев рассказал, как мошенники могут украсть личные данные с «Госуслуг»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев раскрыл мошенническую схему получения личных данных с сайта «Госуслуги». По его словам, злоумышленники втираются в доверие гражданам и выманивают у них нужную информацию. Интервью со специалистом опубликовало агентство «Прайм».

Зачастую мошенническая схема происходит следующим образом: неизвестный представляется сотрудником службы поддержки сайта и сообщает своей жертве о том, что произошла утечка его информации. Затем он просит дать ему SMS-код для сброса пароля к личному кабинету, чтобы можно было установить новый.

После доступа к личной информации пользователя госуслуг злоумышленники могут с помощью этих данных оформить на себя кредит или микрозаем.

Юрист предупредил, что есть смысл активировать двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет. Таким образом пользователь обезопасить себя от взлома.

Ранее специалисты перечислили четыре наиболее популярные схемы мошенничества среди пенсионеров. Пожилые люди, как правило, попадаются на уловки злоумышленников из-за своей чрезмерной доверчивости.