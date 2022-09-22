Юрист Соловьев рассказал, как быстрее погасить ипотеку | 360°

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Юрист Соловьев рассказал, как быстрее погасить ипотеку

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Чтобы быстрее выплатить ипотеку, можно воспользоваться материнским капиталом или налоговым вычетом. Об этом в разговоре с RT сказал юрист Иван Соловьев.

Материнский капитал полагается семье при рождении ребенка. Эти деньги можно использовать для частичного погашения жилищного кредита.

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Сайт «Аргументы и факты» написал, что также можно оформить налоговый вычет.

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«Он однократный, однако полагается всем, кто приобрел жилье. Максимальная сумма такого вычета при ипотеке составит 260 тысяч рублей за дом или квартиру и 390 тысяч рублей — за проценты, уплаченные банку», — объяснил юрист.

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