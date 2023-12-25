Общество 25 декабря 2023, 10:37 Юрист Соловьев рассказал, что в 2023 году мошенники все чаще принуждали своих жертв взять кредит

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В уходящем году мошенники все чаще принуждали своих жертв оформлять кредиты и продавать имущество. Об этом RT сообщил доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев.

По словам эксперта, все чаще аферисты пользуются такими слабостями людей, как страх потерять свои сбережения и недвижимость, а также исполнительность и лояльность руководству.

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Самыми прибыльными для злоумышленников являются первые 7-10 дней, когда жертвы активно ведутся на обман. Когда смеха раскрывается, прибыль с каждым днем идет на спад, и они ищут новые пути заработка, добавил юрист.