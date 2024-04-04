Общество 04 апреля 2024, 15:49 Юрист Соловьев рассказал, что преследование сталкера можно доказать только по сообщениям

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Если человек стал жертвой сталкера, то доказать преследование будет очень сложно. Об этом рассказал НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, суд может учесть в качестве доказательств сообщения. Но, если человек их не посылал, а преследовал жертву в оффлайне, то это практически невозможно подкрепить фактами. И закон, конечно, нуждается в поправках с учетом сталкеров, но нужно очень четко прописать формулировки. Потому что, пока человек стоит под окнами и ничего не делает, он будет доказывать в суде, что никого не преследовал.

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«Если человек получает какие-то сообщения, это можно будет учитывать, скринить, заверять у нотариуса. А если человек просто стоит под окнами, с этим ничего не сделаешь. Если будут проблемы в формулировках, правоохранители не будут их применять, никто не хочет лишних проблем с судами и гражданскими исками», — подытожил эксперт.

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