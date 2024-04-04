04 апреля 2024, 15:49
Юрист Соловьев рассказал, что преследование сталкера можно доказать только по сообщениям
Если человек стал жертвой сталкера, то доказать преследование будет очень сложно. Об этом рассказал НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, суд может учесть в качестве доказательств сообщения. Но, если человек их не посылал, а преследовал жертву в оффлайне, то это практически невозможно подкрепить фактами. И закон, конечно, нуждается в поправках с учетом сталкеров, но нужно очень четко прописать формулировки. Потому что, пока человек стоит под окнами и ничего не делает, он будет доказывать в суде, что никого не преследовал.
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«Если человек получает какие-то сообщения, это можно будет учитывать, скринить, заверять у нотариуса. А если человек просто стоит под окнами, с этим ничего не сделаешь. Если будут проблемы в формулировках, правоохранители не будут их применять, никто не хочет лишних проблем с судами и гражданскими исками», — подытожил эксперт.
Преступления
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