Юрист Соловев рассказал, что необходимо сделать сразу после звонка мошенников

Телефонные мошенники звонили хотя бы раз, пожалуй, всем россиянам, однако далеко не все сообщают о таких звонках в банк и в полицию. Именно это является причиной того, что такое мошенничество до сих пор процветает, рассказал в эфире радио Sputnik юрист Иван Соловьев.

Преступления мошенников часто остаются не раскрытыми, поскольку россияне не уведомляют полицию о подозрительных звонках.

«Статистика говорит, что только 25% людей, которым поступают звонки от телефонных мошенников, сообщают об этом в банк или в правоохранительные органы», — отметил юрист.

Если вы сообщили мошенникам свои личные данные, например, номер карты или CVV-код, нужно немедленно обратиться в банк. Там помогут заблокировать карту и избежать потери средств. Однако в банк стоит позвонить и в том случае, если мошенникам не удалось вас обмануть.

«Дело в том, что банки ведут статистику этих случаев и ведут учет способов, которыми пользуются мошенники. Ваша информация поможет разработать новые меры по противодействию мошенникам. Конечно, в свой банк надо сообщать о любых подозрительных звонках», — объяснил Соловьев.