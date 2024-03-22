Общество 22 марта 2024, 12:19 Юрист Соловьев рассказал, что мошенники перешли на трехступенчатую схему обмана

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Мошенники становятся все более изобретательными, они переходят на сложные трехступенчатые схемы обмана. Об этом RT рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он объяснил, как теперь действуют преступники. Сначала они обычно звонят от имени сотового оператора и узнают у доверчивой жертвы паспортные данные под предлогом продлить договор действия сим-карты. Следующий мошенник представляется оператором «Госуслуг». Он говорит о попытке взлома личного кабинета и уточняет, не давали ли кому-то паспортные данные.

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«Мол, дали кому-то номер паспорта — и вот, беда на пороге. Для обеспечения „защиты“ необходимо назвать поступивший в смс код. Потенциальная жертва вводит код, и мошенники действительно получают доступ к аккаунту на „Госуслугах“», — объяснил Соловев.

Ну и завершает цепочку звонок из банка с сообщением, что нужно срочно перевести все деньги на безопасные счет, потому что неизвестные пытаются их снять. Юрист напомнил, что никогда нельзя говорить звонящим смс-коды. А также, что ни один сотрудник банка не попросит перевести деньги на какой-то счет.

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