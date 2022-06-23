Юрист Соловьев рассказал, что делать в случае проблем при отключении горячей воды

Летом в многоквартирных домах начинаются плановые отключения горячей воды. Юрист Иван Соловьев в разговоре с RT рассказал, куда можно обращаться, если в этот период возникают какие-либо проблемы.

По закону, организация, отвечающая за водоснабжение, вправе прекратить или ограничить его, предварительно уведомив не менее чем за сутки жильца и органы местного самоуправления.

«В случае неисполнения данной нормы в части предупреждения граждан можно говорить о том, что порядок предоставления услуг ЖКХ нарушен, а справедливость можно восстановить с помощью закона „О защите прав потребителя“ и Правил предоставления коммунальных услуг. По нормативам отключить горячую воду могут не более чем на 14 дней», — рассказал эксперт.

Если во время отключения горячей воды пришла квитанция с начислениями за нее, нужно обратиться в районный ЕИРЦ или его аналог за перерасчетом. Если срок планового отключения прошел, а воду так и не дали, нужно обратиться в диспетчерскую службу, в электронную приемную городской жилищной инспекции или в свою управляющую компанию.