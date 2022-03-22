Юрист Соловьев прокомментировал закон о фейках о госорганах РФ за рубежом

Госдума в третьем чтении приняла поправки к УК, а также изменения в КоАП, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом. Об этом RT поговорил с юристом Иваном Соловьевым.

По мнению юриста, такой закон нужен, поскольку сейчас активно распространяется «не соответствующая действительности информация», связанная с Россией.

«Уверен, что скорейшее вступление закона в силу станет мощным профилактическим инструментом и отрезвит как внешнего противника, так и внутренних провокаторов», — считает Соловьев.