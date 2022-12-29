Общество 29 декабря 2022, 15:54 Юрист Соловьев прокомментировал идею депутата Федорова расширить условия возврата онлайн-покупок

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев оценил идею депутата Федорова, заявив, что покупатель зачастую выбирает именно интернет-площадки для покупки товаров из-за их сниженной стоимости. Об этом написал RT.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить срок возврата дистанционных покупок с семи до 14 дней.

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«В целом же семи дней вполне достаточно, чтобы понять надлежащего ли качества товар и принять решение о возврате», — сообщил юрист.

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Он также добавил, что оперативный возврат товара позволит продавцу в короткий срок вновь выставить его на продажу.

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