Общество 17 июля 2023, 18:42 Юрист Соловьев призвал хозяев собак бойцовских пород думать о безопасности окружающих

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с ИА НСН призвал хозяев собак бойцовских пород думать о безопасности окружающих. Он напомнил, что по Гражданскому кодексу собака считается имуществом.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, который вводит штрафы за выгул опасных собак без намордника и поводка. Штрафные санкции будут составлять до трех тысяч рублей.

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Юрист отметил, что основная цель закона заключается в том, чтобы повысить ответственность владельцев собак. Они должны думать не только о своем питомце, но и о безопасности людей, добавил Соловьев.