Юрист Соловьев предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Многие россияне начали жаловаться на новую схему, которую используют телефонные мошенники. Об этом в разговоре с RT предупредил юрист Иван Соловьев.

Юрист объяснил, как работают мошенники. Они звонят от имени одного из крупнейших банков. Звонок поступает с номера с кодом 495, отметил kp.ru.

Ответившего на звонок соединяют с голосовым помощником, который сообщает, что в банк якобы поступила заявка на смену телефонного номера клиента. Предлагается нажать клавишу, чтобы выбрать дальнейшие действия, но какую бы цифру не нажал человек, он все равно попадает на оператора.

«„Сотрудник банка“ называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы все уточнить, предлагает дождаться смс от банка», — пояснил Соловьев.

Вскоре действительно приходит сообщение из банка с кодом, который мошенники просят озвучить. Хитрость заключается в том, что человек ожидает код для операции по смене номера телефона, а мошенники тем временем могут воспользоваться его банковской картой и совершить перевод средств. Код им нужен для того, чтобы завершить операцию.

«Ни в коем случае не вводите код из этого смс и не продолжайте разговор с мошенниками», — заключил юрист.