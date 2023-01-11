Общество 11 января 2023, 12:13 Юрист Соловьев предложил выработать стратегию участия культуры в идеологической борьбе

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Общественный и государственный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением выработать стратегию участия культуры в идеологической борьбе с врагом. Об этом написал RT.

«Вопрос касается разработки и принятия законодательных инициатив в сфере культуры, необходимость перемен в которой уже перезрела», — говорится в тексте письма.

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По словам юриста, западные страны решили изолировать Россию от европейских ценностей, объявив «ментальный карантин всему русскому». Соловьев считает, что сейчас самое время, чтобы объединить свежие идеи народа в области кино, музыки, литературы.

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