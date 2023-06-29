Общество 29 июня 2023, 15:22 Юрист Соловьев предложил разработать универсальную норму наказания за любые случаи загрязнения общественных мест

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В России необходимо разработать универсальную норму наказаний за загрязнение общественных мест и безответственное отношение к нормам поведения на природе. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, в список нарушений можно внести, например, оставленный мусор после пикника, приклеенные жвачки к столам в кафе и шелуху от семечек возле лавок. Юрист подчеркнул, что вводить такие нормы необходимо по всей стране.

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Отмечается, что ранее Ярославская область стала первым регионом, где предусмотрели штрафы за плевки в общественном месте.