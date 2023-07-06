Общество 06 июля 2023, 13:00 Юрист Соловьев предложил позволить неплательщикам погасить долги при выезде за границу

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил разработать механизм, который позволить человеку погасить задолженность при выезде за рубеж. Так он прокомментировал инициативу поднять размер долговых обязательств, запрещающих уезжать из России, сообщил RT.

По мнению юриста, ограничивать возможности путешествия для россиян с долгами — это действенный способ. Он помогает реальной оплате невыполненных обязательств.

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«То есть упростить процедуру погашения долга и снятия запрета на выезд. Логика проста: есть деньги ехать за границу — значит, есть возможность и погасить долг», — отметил Иван Соловьев.

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