Юрист Соловьев предложил обязать учреждения культуры проводить патриотические мероприятия | 360°

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Юрист Соловьев предложил обязать учреждения культуры проводить патриотические мероприятия

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Юрист Иван Соловьев предложил обязать учреждения культуры создавать произведения и проводить мероприятия военно-патриотической направленности, а также в приоритетном порядке поддерживать деятелей культуры, работающих с такой тематикой. Об этом написал RT.

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Сфера культуры, по словам юриста, стала "полем битвы за умы граждан", в первую очередь, молодежи. При этом в текущей редакции Основ законодательства о культуре ничего не говорится о поддержке военно-патриотических мероприятий, указал он. Соловьев предложил закрепить поддержку этой темы на законодательном уровне.

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