Общество 14 марта 2024, 18:32 Юрист Соловьев: поправки по самообороне для защиты жилища узаконят вседозволенность

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Депутаты предложили внести поправки в Уголовный кодекс, закрепляющие дополнительный принцип самообороны для защиты жилища. Такие меры только узаконят вседозволенность, сообщил юрист Иван Соловьев в беседе с «Национальной службой новостей».

Закон разрешит любыми способами защищаться от злоумышленников, которые незаконно проникли в жилище. По словам эксперта, «нельзя всем развязывать руки» и бездумно копировать западные нормы.

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«Если мы позволим делать что угодно, то будет так: хочу — выстрелю из ружья или забью до смерти человека, который случайно оказался в пределах жилища. <…> Нужно соответствующим образом отточить правоприменительную практику», — отметил Соловьев.