Юрист Соловьев поддержал идею наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал идею наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна, которую ранее высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом написал RT.

По словам эксперта, данное предложение создаст для детей-сирот дополнительные гарантии финансовой поддержки.

«Предложение о включении детей, находящихся под опекой, в перечень наследников по закону можно поддержать, поскольку это может создать для них дополнительные гарантии материальной и финансовой поддержки», — сказал Соловьев.

Он отметил, что такая возможность может появиться для безвозмездного опекунства, которое устанавливают близкие родственники в случае лишения кровных отца и матери родительских прав.