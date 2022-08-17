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    17 августа 2022, 12:20

    Юрист Соловьев поддержал идею наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна

    Оксана Лавнюженко

    Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал идею наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна, которую ранее высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом написал RT.

    По словам эксперта, данное предложение создаст для детей-сирот дополнительные гарантии финансовой поддержки.

    «Предложение о включении детей, находящихся под опекой, в перечень наследников по закону можно поддержать, поскольку это может создать для них дополнительные гарантии материальной и финансовой поддержки», — сказал Соловьев.

    Он отметил, что такая возможность может появиться для безвозмездного опекунства, которое устанавливают близкие родственники в случае лишения кровных отца и матери родительских прав.