21 февраля 2024, 16:14
Юрист Соловьев: низкая правовая дисциплина Qiwi банка приводила к нарушениям закона
Банк России отозвал лицензию у Qiwi банка за многочисленные нарушения действующего законодательства. К ним приводили низкая правовая и финансовая дисциплина организации, сообщил юрист Иван Соловьев в беседе с RT.
По словам эксперта, отзыв лицензии у банка был лишь вопросом времени. Организацию уже давно «трясло», происходила кадровая чехарда. По величине активов кредитная компания занимала 89-е место в России.
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Соловьев отметил, что по закону всем вкладчикам Qiwi банка вернут средства в установленном размере.
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