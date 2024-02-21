Общество 21 февраля 2024, 16:14 Юрист Соловьев: низкая правовая дисциплина Qiwi банка приводила к нарушениям закона

Читать 360tv в

Банк России отозвал лицензию у Qiwi банка за многочисленные нарушения действующего законодательства. К ним приводили низкая правовая и финансовая дисциплина организации, сообщил юрист Иван Соловьев в беседе с RT.

По словам эксперта, отзыв лицензии у банка был лишь вопросом времени. Организацию уже давно «трясло», происходила кадровая чехарда. По величине активов кредитная компания занимала 89-е место в России.

Реклама

Соловьев отметил, что по закону всем вкладчикам Qiwi банка вернут средства в установленном размере.