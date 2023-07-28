Общество 28 июля 2023, 19:12 Юрист Соловьев напомнил, что о найденных на улице деньгах нужно сообщать в полицию

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Наличные деньги являются таким же имуществом, как и телефон или украшение, и присваивать их, если нашли на улице, нельзя. Об этом сообщил Общественной Службе Новостей заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если же человек найдет чужой кошелек или конверт с наличкой и решит распорядиться этим по своему усмотрению, ему может грозить тюрьма. Потому что подобный поступок суд приравнивает к краже. Все будет зависеть от суммы, но максимальный срок — 10 лет. Поэтому в случае находки нужно обратиться в полицию.

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