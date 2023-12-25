Общество 25 декабря 2023, 16:09 Юрист Соловьев: чаще всего мошенники связываются с россиянами под видом сотрудников банка, МВД, СК

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Руководитель общественного проекта по борьбе с телефонным и онлайн мошенничеством «Не дай себя обмануть», юрист Иван Соловьев в разговоре с изданием pravda-nn.ru рассказал, что чаще всего мошенники связываются с россиянами под видом сотрудников банка, МВД, СК.

Аферисты могут взломать аккаунт на Госуслугах и украсть паспортные данные и справки 2 НДФЛ, чтобы дистанционно взять микрозаймы. Кроме того, для своей аферы злоумышленники часто используют мессенджеры, чтобы с помощью них звонить гражданам якобы от госоргана.

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В 2023 году чаще всего граждане попадались на схему, когда якобы у низ закончился договор и, чтобы сохранить номер телефона, нужно было продлить его через смс-собщение. Мошенники также предлагали социальные выплаты, а взамен просили предоставить паспортные данные и данные банковской карты.