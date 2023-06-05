Общество 05 июня 2023, 15:00 Юрист Солдатова рассказала, что узаконить самострой на участке можно через суд

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Если человек построил здание на своем участке, но не получил на это разрешение, то юридические его не существует, поэтому и прав собственности на него нет. Об этом «Прайму» рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Чтобы узаконить право собственности, нужно сделать все в соответствием с градостроительным кодексом. Есть два способа. Первый — это все же обратиться в соответствующие органы и получить разрешение.

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«Юридически данного сооружения не существует — вы не являетесь его собственником, пока не узаконите право», — объяснила юрист.

Как добавили «Народные новости», второй способ — это узаконить право собственности через суд.

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