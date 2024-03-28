Общество 28 марта 2024, 14:52 Юрист Смирнов рассказал, что по закону подарки после расставания можно не возвращать

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Красивые истории любви часто заканчиваются очень неприятными разборками и выяснениями, а также попытками вернуть подаренное. Можно ли на законном основании оставить подарки себе, сайту KP.RU рассказал семейный юрист Юрий Смирнов.

По его словам, суды за подарки — дело нередкое. Однако вернуть что-либо после расставания очень сложно и почти нереально. Потому что у Верховного суда довольно четкая и негибкая позиция на этот счет. Подарки — это безвозмездное и осознанное действие.

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«Как тогда вернуть подарок, если жаба душит? Очень сложно. В теории вместе с подарком можно вручить нотариально заверенный договор на дарение. Но кто на такое пойдет? Да никто, конечно», — подытожил эксперт.

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