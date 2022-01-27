Юрист Смаковский рассказал, какие документы лучше хранить в бумажном виде

Сейчас все документы можно хранить в электронном виде, но выбрасывать их бумажные копии не стоит. Юрист Дмитрий Смаковский в эфире радио Sputnik рассказал, какие документы могут пригодиться в оригинале на бумаге.

«Может пригодиться, например, свидетельство о рождении человека. Оно бывает необходимо при вступлении в наследство. При оформлении наследственного дела нотариус всегда требует данный документ именно в бумажном виде», — сказал Смаковский.

Кроме того, несмотря на переход на электронные трудовые книжки, лучше сохранить оригинал этого документа — он может понадобиться при начислении пенсии. Также может пригодиться свидетельство о браке — например, при заключении некоторых сделок с имуществом.