Юрист Славнов рассказал, какие проблемы может принести параллельный импорт автомобилистам

Автомобилисты могут испытать трудности с запчастями в условиях параллельного импорта. Об этом «ФедералПресс» рассказал юрист Дмитрий Славнов.

«В условиях сегодняшних реалий люди уже жаждут просто получить запчасти», — сказал юрист.

Он объяснил, что комплектующие могут не подходить к автомобилю. Например, если запчасти изготовлены по оригинальным лекалам, то проблем быть не должно, если же нет, то могут возникнуть трудности при установке. За качество несут ответственность импортеры, поставляющие запчасти в Россию.