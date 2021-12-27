Юрист Славнов предложил схему наказания пьяных водителей в три этапа

Юрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с Lenta.ru предложил трехступенчатую схему наказания пьяных за рулем. В первый раз нужно лишать права управления автомобилем на полгода, а при третьем нарушении — на всю жизнь, считает эксперт.

«Выход из положения могу предложить такой. На первый раз, когда автовладельца ловят на нетрезвом вождении, его можно дисквалифицировать от управления транспортным средством на полгода без штрафа. Если он не понял, то на второй раз его можно оштрафовать на 100 тысяч и лишить прав на три года. А если он садится третий раз, то нужно уже пожизненно лишать прав», — сказал Славнов.

По его мнению, такая система будет более эффективным способом борьбы с нетрезвой ездой, чем повышение штрафов.