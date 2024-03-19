Общество 19 марта 2024, 13:06 Юрист Славнов посоветовал вызвать ДПС при серьезном повреждении авто из-за дорожной ямы

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Неровности на дорогах — актуальная проблема после схода снега. Как поступить при повреждении машины из-за ямы, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «ФедералПресс».

В первую очередь он посоветовал оценить степень повреждения транспортного средства и размер выбоины. Если последняя является результатом некачественной работы дорожников, стоит вызвать бригаду ДПС.

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По словам эксперта, инспектор должен зафиксировать все детали происшествия. Превышение допустимых значений углубления — повод взыскать средства с ответственной компании.