Общество 30 ноября 2022, 11:04 Юрист Скрябин рассказал, в каком случае уместна отсрочка уплаты налогов Юрист Скрябин: смягчающим обстоятельством отсрочки по уплате налога является наличие детей

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Юрист фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что в России срок уплаты налогов на имущество физических лиц подходит к концу 1 декабря, однако случаются обстоятельства, когда уплату можно отстрочить.

«Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски», — отметил Скрябин.

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Смягчающим обстоятельством, по словам юриста, также является наличие несовершеннолетних детей.

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Эксперт подчеркнул, что отсрочка не означает освобождение от уплаты налога. Его все равно придется заплатить, просто в более поздний срок.